Espanhol David Villa vai pendurar as botas

O avançado David Villa, de 37 anos, máximo goleador da seleção de Espanha, anunciou, esta quarta-feira, que vai pendurar as botas a 7 de dezembro, depois de realizar o último jogo pelo Vissel Kobe no Campeonato do Japão. Para trás ficará uma carreira de sucesso, ao serviço de clubes de quatro países de quatro continentes e da "La Roja", durante a qual se sagrou campeão do Mundo (2010) e da Europa (208), venceu a Liga dos Campeões, a Supertaça Europeia e o Mundial de Clubes.

"Quando acabar a presente temporada [no Japão], vou deixar a prática do futebol profissional e reformar-me", disse, em conferência de Imprensa, David Villa, considerando ser este o momento para deixar o futebol, antes que o futebol o deixe a ele. "Quero retirar-me do futebol, não ser obrigado a fazê-lo", acrescentou o futebolista, que marcou 59 golos pela seleção espanhola, um recorde na 'La Roja'.

O avançado espanhol, que irá abraçar um novo projeto no meio futebolístico - vai investir no Queensboro FC, clube sedeado em Queens, Nova Iorque, que joga no equivalente à 2.ª Divisão nos Estados Unidos -, referiu que a decisão de encerrar a carreira de jogador foi "pensada e ponderada há muito tempo" e tomada na esfera familiar e com as pessoas mais próximas.

Em Espanha, David Villa representou Sporting Gijón, Saragoça, Valência, Barcelona e Atlético de Madrid, conquistando dois títulos com os catalães e um com os colchoneros. Seguiram-se os australianos do Melbourne City, os americanos do New York City FC, onde jogou quatro épocas antes de rumar, no início do ano, ao futebol japonês, para alinhar no Vissel Kobe, onde se juntou a outro antigo craque do Barcelona e da seleção de Espanha, o médio Andrés Iniesta, que esteve presente na conferência de Imprensa.