Espanhol Lazkano vence em Viseu após fuga ousada

José Pedro Gomes Hoje às 17:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O espanhol Oier Lazkano (Caja Rural) foi esta quarta-feira o vencedor da terceira etapa da Volta a Portugal em bicicleta, levando até fim, com sucesso, uma ousada fuga desenhada a 40 quilómetros da meta em Viseu.

O jovem basco, de 20 anos, terminou a tirada com 15 de segundos de vantagem para o pelotão que perseguia, e onde vinha integrado o camisola amarela, Amaro Antunes (W52/FC Porto), que conserva a liderança da corrida.

O restante pódio da geral também não sofreu alterações, com Frederico Figueiredo (Atum General/Tavira) a manter o segundo posto, a 13 segundos, e o também "dragão" Gustavo Veloso a seguir no terceiro lugar, ambos com mais 1:13 minutos que o líder.

Depois da etapa desta quarta-feira, mais talhada para roladores, o maior desafio da prova chega esta quinta-feira, na ligação entre Guarda e a Torre, no topo da Serra de Estrela.