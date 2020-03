Espanyol com seis casos de coronavírus

Vasco Samouco Hoje às 21:35 Facebook

Clube da Liga espanhola anunciou esta terça-feira que "entre o plantel e o staff técnico" há seis infetados com Covid-19.

Os casos de jogadores do futebol espanhol que acusaram positivo no teste à Covid-19 continuam a aumentar. Depois de vários jogadores do plantel do Valência terem sido diagnosticados com o vírus, agora foi o Espanyol a anunciar as más notícias.

Em comunicado, o clube de Barcelona avançou que "esta tarde ficou confirmado que seis membros do clube, entre o plantel e o staff técnico, deram positivo nos testes à Covid-19 realizados nas últimas horas".

O Espanyol acrescenta que todos os infetados "têm sintomas leves" e "estão a cumprir as recomendações médicas.

Diga-se que o plantel do clube conta com Ferreyra, avançado emprestado pelo Benfica, e com Raul de Tomás, ex-jogadores das águias.