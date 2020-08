Espargaró sem punição pelo incidente com Miguel Oliveira no GP da Áustria

JN/Agências Ontem às 22:17 Facebook

O incidente entre o português Miguel Oliveira (KTM) e o espanhol Pol Espargaró (KTM) no Grande Prémio da Áustria foi arquivado esta quinta-feira após a audição dos pilotos, anunciaram os promotores do campeonato do mundo de MotoGP, em comunicado.

Esta foi a segunda queda em quatro corridas de Miguel Oliveira esta temporada no Mundial de MotoGP, ambas provocadas por pilotos da mesma marca (KTM).

Primeiro, foi o sul-africano Brad Binder a colocar o português fora da segunda corrida da temporada, em Jerez de la Frontera (Espanha), logo na primeira curva. No passado domingo, foi Pol Espargaró a deitar por terra as pretensões do luso ao pódio no GP da Áustria, a 11 voltas do final.

Já o italiano Danilo Petrucci (Ducati) sofreu uma repreensão escrita devido aos gestos obscenos dirigidos ao espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) durante a sessão de qualificação para a mesma prova, no sábado passado, depois de o piloto da Aprilia o ter prejudicado na volta lançada.

Quanto ao acidente entre o francês Johann Zarco (Ducati) e o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli (Yamaha), que levou mesmo à interrupção da corrida de domingo passado devido aos destroços que ficaram na pista, a decisão só será conhecida na sexta-feira.