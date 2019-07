"Braga Day" enche ruas da cidade com milhares de adeptos

JN Hoje às 23:08 Facebook

O Sporting Clube de Braga juntou-se aos adeptos, neste sábado, para celebrar a 4.ª edição do Braga Day. O evento conta com atividades para todas as idades e momentos de convívio entre o povo de Braga e os jogadores do clube.

Nova época, a mesma união de sempre. O Sporting Clube de Braga organizou, pela 4.ª vez consecutiva, o Braga Day, evento dedicado a todos os adeptos do emblema minhoto.



As atividades, que começaram logo pela manhã, tiveram lugar entre os jardins da Avenida central e da Avenida da liberdade, bem no coração da cidade dos arcebispos, e atraíram milhares de adeptos, curiosos e turistas. A "banca" das pinturas faciais foi um verdadeiro sucesso entre miúdos e graúdos, que tiveram a oportunidade de conviver de perto, tirar selfies e conversar com os ídolos.

Para o final da noite, e após um concerto dos "Xutos & Pontapés", estavam reservados dois momentos especiais: a apresentação da equipa principal, liderada por Ricardo Sá Pinto, e um espetáculo pirotécnico.