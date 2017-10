Fânzeres recebeu hoje festival de patinagem

Hoje às 21:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O pavilhão Municipal de Fânzeres, em Gondomar, recebeu, nesta tarde de sábado, o 32.º Festival de Patinagem Artística.

O evento, organizado pelo Grupo Desportivo e Coral de Fânzeres e, este ano, inserido na programação da Cidade Europeia do Desporto, contou com a presença de mais de 260 jovens patinadores, em representação de 16 clubes, que proporcionaram uma tarde de grande animação ao muito público que acorreu ao pavilhão.

Cada um dos emblemas convidados apresentou uma coreografia de grupo, com os jovens atletas a mostrarem bastante perícia e graciosidade sobre as quatro rodas e a revelarem o porquê de Portugal ser detentor de alguns títulos internacionais neste desporto.

"Estes espetáculos são de extrema importância para a divulgação deste desporto. Para além de serem lindíssimos de se ver, toda a gente se diverte", salientou Paulo Terra, presidente do Coral de Fânzeres, anotando que são também uma excelente forma de recrutarem mais jovens para as escolinhas de patinagem.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O encerramento do festival esteve a cargo do quarteto luso que se sagrou campeão Mundial há um mês na China, composto por Paulo Santos, José Pedro Souto, Filipe Galego e Ricardo Martins, e que brindou o público gondomarense com uma exibição de gala.