Maré vermelha e branca na apresentação do novo Braga

Adeptos encheram a Avenida Central, bem no baixa de Braga, para receber em euforia os jogadores que constituem o plantel para a temporada 2019/20. Ricardo Sá Pinto, novo técnico dos arsenalistas, salientou o espírito de ambição, união e compromisso.

A cidade de Braga viveu, no sábado, a grande festa da apresentação do S. C. Braga para a época 2019/20, com a 4.ª edição do Braga Day. O ponto alto do evento, que se realizou pela primeira vez a um sábado, chegou já ao final da noite, com a apresentação do plantel da equipa principal dos arsenalistas. Numa avenida Central a rebentar pelas costuras, Ricardo Sá Pinto, que este ano é o responsável por liderar os minhotos no caminho das vitórias, apelou à união e centrou o discurso nos adeptos. "Da equipa, podemos esperar ambição, espírito guerreiro, dedicação, compromisso com os objetivos, com o clube e com os adeptos, e superação. Queremos muito vencer e contamos muito com o vosso apoio", começou por dizer. "A época será longa e poderá não ser linear. Temos que ser pacientes e nunca nos podemos desunir, a partir de agora somos só um", concluiu.

A apresentação do plantel decorreu sem surpresas de última hora, com os 27 jogadores a subirem ao palco um a um. Os guarda-redes Matheus, Eduardo e Tiago Sá, os defesas Esgaio, Diogo Viana, Caju, Sequeira, Pablo Santos, Bruno Viana, Tormena, Raul Silva, Lucas e David Carmo, os médios Claudemir, Palhinha, Xadas, André Horta, João Novais, Trincão, Ricardo Horta e Fransérgio e os avançados Murilo, Luther Singh, Wilson Eduardo, Paulinho, Hassan e Stojiljkovic.

Se a época é nova, os desejos também são renovados. O avançado dos minhotos, Paulinho, está pronto para ajudar a equipa e espera alcançar duas metas: Europa e uma boa campanha do clube. "Queremos entrar na fase de grupos da Liga Europa, independentemente do adversário. Quero ter a felicidade de não sofrer nenhuma lesão, como a que tive no ano passado. Pretendo fazer uma grande época, com golos, tal como aconteceu na minha primeira no clube. Quero, acima de tudo, que o Braga faça uma grande temporada", disse o jogador de 26 anos.

Foi um dia para recordar mais tarde, repleto de emoções, que começou bem cedo, às 10 horas, com atividades para todas as idades. Ao final da tarde, António Salvador também se juntou ao mar vermelho e branco. Entre sorrisos, abraços e fotografias, o presidente do Braga mostrou-se otimista pela presença em massa dos adeptos. "É uma satisfação enorme. Este Braga Day já é um marco histórico. Somos o único clube em Portugal que todos os anos faz um dia de atividades, no centro da cidade, com todas as modalidades", afirmou.

Antes da apresentação da equipa sénior, o palco principal encheu-se com os atletas das várias modalidades. O concerto dos Xutos & Pontapés, outro dos pontos altos da festa, fez vibrar os milhares de adeptos presentes. Por fim, no culminar de um dia de fervor braguista, os telemóveis saltaram dos bolsos para captar os belos desenhos coloridos proporcionados pela sessão de fogo de artifício.