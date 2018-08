Neuville vence Rali de Portugal e assume liderança do Mundial

20 Maio 2018 às 13:37 Facebook

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) venceu este domingo pela primeira vez o Rali de Portugal e assumiu a liderança do campeonato do mundo, após o seu segundo triunfo do ano, em seis provas.

Neuville, vencedor do Rali da Suécia em fevereiro, impôs-se na 52.ª edição do rali português e segurou a vantagem nas cinco últimas especiais, em Fafe, onde o britânico Elfyn Evans (Ford Fiesta) manteve a segunda posição, a 40 segundos do belga, à frente do finlandês Teemu Suninen (Ford Fiesta), terceiro a 47,3.

O vice-campeão do mundo 2013, 2016 e 2017, de 29 anos, que tinha como melhor resultado em Portugal o segundo lugar no ano passado, conquistou o seu oitavo rali, o primeiro de um belga na prova lusa, onde também se estreou a vencer a marca sul-coreana.

A primeira vitória de Neuville no Mundial de ralis remonta a 2014, quanto venceu o Rali da Alemanha, seguindo-se o triunfo na Sardenha em 2016. No ano passado, Neuville foi o mais rápido na Córsega, na Argentina, na Polónia e na Austrália.

Na classificação de pilotos, Neuville subiu ao primeiro lugar com 119 pontos, mais 19 do que o anterior líder, o francês Sébastien Ogier (Ford Fiesta), pentacampeão mundial e da prova portuguesa, que abandonou na sexta-feira e ficou hoje fora dos pontos na 'power stage'.

"Foi fantástico, o carro esteve perfeito e senti sempre o apoio da equipa durante o fim de semana. Eles fizeram um trabalho incrível, bravo para eles. Eu sabia que podíamos conquistar mais pontos na 'power stage', mas os pneus não estavam no melhor. Mesmo assim tentei e consegui quatro, enquanto o Sébastien [Ogier] não conseguiu nenhum. Foi uma boa manobra no campeonato. A festa vai ser rija", afirmou Neuville.

No entanto, o piloto antevê dificuldades, já no Rali da Sardenha, em Itália. "Vai ser um bom desafio, mas todos os pontos que conseguirmos vão ser importantes", advertiu.

Depois do segundo lugar no Rali de Portugal de 2017, Neuville inscreveu o seu nome na lista de vencedores, após um fim de semana "muito duro, com boa velocidade e sem erros", como o próprio resumiu.

O Mundial prossegue com o Rali da Sardenha, o sétimo dos 13 do campeonato, entre 07 e 10 de junho.