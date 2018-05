Ogier desiste após despiste

Hoje às 17:03 Facebook

Twitter

O pentacampeão do mundo e líder do Mundial despistou-se, esta sexta-feira, na quinta especial da 52.ª edição do Rali de Portugal e já não conseguirá a inédita sexta vitória

O vencedor da prova portuguesa em 2010, 2011, 2013, 2014 e 2017 teve uma saída de estrada e embateu nos eucaliptos, ficando imobilizado numa altura em que seguia na quarta posição do rali, a 7,3 segundos do espanhol Dani Sordo.

"Não esperávamos isto. O carro estava bom", disse Malcolm Wilson, diretor da M-Sport Ford.