24 horas a correr o quilómetro vertical na Serra da Estrela

Armando Teixeira vai correr este fim de semana o quilómetro vertical na Serra da Estrela que une Alvoco da Serra à Torre. Serão cerca de 3,7 quilómetros percorridos durante 24 horas para concluir a elevação de mil metros positivos. Por cada quilómetro percorrido, uma árvore será plantada.

Além do desafio de endurance a que Armando Teixeira se propõe, há um objetivo de consciencialização social para a desertificação da paisagem. O Movimento Estrela Viva vai apoiar a iniciativa com a plantação de espécies autóctones: carvalhos, castanheiros e medronheiros. O atleta vai contar também com o apoio de entidades oficiais e locais como o Instituto da Conservação da Natureza, Guarda Nacional Republicana de Montanha e a Junta de Freguesia de Alvoco da Serra.

O desafio pode ser acompanhado em modo de "live tracking" através do site www.kmvertical.pt e podem ser feitos donativos, um euros por árvore, que serão direcionados para a ação de reflorestação.