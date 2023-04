90 quilómetros de inferno

Ester Alves Hoje às 15:50 Facebook

Twitter

Partilhar

A atleta portuguesa Ester Alves relata na primeira pessoa a dureza de 90 kms da etapa maior da Maratona das Areias, a decorrer no deserto do Saara sob temperaturas que ontem passaram os 50ºC. Oitava do ranking feminino, lidera o grupo de portugueses ainda em prova.

A etapa de 90 kms foi o verdadeiro inferno na terra. Arrancámos às 8 horas e ainda durante a manhã percorremos o lago seco do deserto de Merzouga. Os 7 kg que transportamos transformam as nossas costas em água pura. Para nos mantermos em movimento é fundamental ingerir comprimidos de sal a cada 30 minutos. Mas, debaixo de 52°C, foi impossível manter o corpo hidratado. No pico de calor, ao meio do dia, passávamos as gigantes dunas de Merzouga. É tão difícil superá-las. A água aquece nos flasks e tudo se torna infernal. A desidratação, as dores no trapézio que provocam alucinantes dores de cabeça, a falta de força pela impossibilidade de manter o sal no corpo... E quando achamos que podemos controlar tudo, surge mais uma dificuldade, uma bolha...

Os abastecimentos aparecem quase como uma miragem, mas aí só podemos recolher dois litros de água. Estes dois litros seguem para os flasks e para a cabeça e para o corpo. Ao longo de toda a etapa tentei manter a agua dentro da boca um minuto a 1,30 minuto para ter a sensação de que bebia muita...

PUB

Quando baixou a noite entrámos novamente num terreno corrível e fácil. As forças parecem ter regressado, mas já existia muito dano, dano muscular, falta de reservas, sono, cansaço... uma verdadeira superação.

Caminhei os últimos 4 kms com alucinantes dores de costas e, em "marcha" acelerada, ia tentando imaginar o acampamento ao longe... como é difícil vê-lo.

No fim de contas, cruzei o pórtico, arrastei-me para a minha tenda com as garrafas de água da organização, deitei-me na haima e adormeci. Amanheci com a cara e a boca cheias de areia e com uma sede descomunal. Esta foi uma etapa mortal que levou a líder feminina, Ragna Debats, a perder a sua posição e ter de ser assistida por médicos no meio do deserto. E que fez desistir 345 pessoas...

View this post on Instagram A post shared by Ester Alves (@ester.santos.alves)

(nota da Redação: Ester Alves terminou a quarta etapa em oitava da geral feminina e segunda do escalão, tendo vindo a recuperar posições desde o início da prova. É a mais bem classificada dos quatro portugueses ainda em prova - Filipe Nuno, Hélder Amaral e Nuno Queiroz. A francesa Maryline Nakache lidera agora o ranking feminino, seguida da marroquina Aziza El Amrany e da suíça Corina Sommer. Nos homens, lidera Mohamed El Morabity, à frente de Rachid El Morabity e Aziz Yachou, todos marroquinos)