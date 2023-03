A corrida que vai ao Cu de Judas

JN Running Hoje às 18:24 Facebook

Eis um trail que merece ser conhecido: anda pelo concelho "mais lindo" dos Açores e vai ao Cu de Judas. Decorreu este domingo na Povoação.

O Povoação Trail reuniu este fim de semana cerca de 700 participantes na sua terceira edição, numa verdadeira corrida atrás do cheiro a cozido. É das provas menos conhecidas dos Açores, apesar de decorrer naquele que é tido como "o concelho mais lindo" do arquipélago. Os títulos valem o que valem, mas as imagens, essas, não mentem.

O percurso incluiu locais icónicos como o Picos dos Bodes, Sanguinho, o Faial da Terra, a Alameda dos Plátanos e o Cu de Judas, esse sítio que existe desde tempos imemoriais na cartografia da Marinha e no universo das expressões populares e que ganhou recentemente o direito a regressar aos mapas e a ter código postal, apesar de não ter habitantes. É uma zona montanhosa entre Povoação e Nordeste, perto do Parque Florestal de Água Retorta.

Povoação terá sido a terra dos primeiros povoadores de uma ilha descoberta em 1427 por Diogo de Silves, dividida em capitanias e povoada a partir de 1444. E é o município que integra o vale das Furnas, sede do famoso cozido, e a ermida mais antiga do arquipélago, Santa Bárbara.

A prova dividiu-se em três distâncias: uma ultra com 48 km e 3300 metros de desnível positivo (D+), um trail longo de 25 km e 1600 D+ e uma caminhada de 12 km e cerca de 600 D+.