A dois dias da Maratona das Areias, Ester Alves afina os últimos detalhes

JN Hoje às 15:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Apenas a dois dias do arranque da 37.ª edição da Maratona das Areias, a atleta portuguesa Ester Alves afina os últimos detalhes de nutrição e equipamento para a aventura de sete dias e 250 quilómetros no Saara marroquino.

Em conversa com Vítor Dias, entusiasta da corrida e responsável do portal "Correr por Prazer", Ester Alves afirma que as maiores dificuldades serão "a capacidade de sobreviver a cada etapa, as temperaturas, que podem chegar até aos 50 graus e a desidratação que é somada todos os dias".

PUB

Em termos de equipamento, a prova exige material obrigatório como canivete, bússola, bomba antiveneno por causa de encontros inesperados com escorpiões, saco-cama, micro-fogão com acendalhas e dinheiro para transporte em caso de desistência.

Nesta que é a 37.ª edição estão inscritos cerca de 1200 atletas que se irão desafiar pelas adversidades do deserto e estarão presentes sete atletas portugueses.

O "Jornal de Notícias" acompanhará o decorrer da prova com os relatos diários de Ester Alves.