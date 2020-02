A escola que forma campeões em Riba d"ave

Susana Faria Hoje às 16:56 Facebook

Twitter

Partilhar

A prioridade do clube, que conta com 100 jovens, é abastecer com jogadores da casa o escalão principal

Há 48 anos que o Riba d"Ave Hóquei Clube forma jogadores, não só do ponto de vista desportivo, mas também a nível pessoal. Para o clube do concelho de Famalicão, esta é a forma de obter melhores resultados desportivos, tal como explicou Pedro Sá, responsável pela formação: "É importante que, quando os nossos atletas vêm para cá, façam outro tipo de formação, a dos valores do dia a dia. Que aprendam outras coisas que não sejam só hóquei em patins. Desta forma, é muito mais fácil obtermos melhores resultados".

Os jogadores formados na equipa têm também a possibilidade de um dia poderem alinhar pelos seniores. "Esse é um dos nossos objetivos, que a equipa principal possa ser abastecida com jogadores da formação. Isto traz-nos outras mais-valias, é completamente diferente quando um jogador nasce, cresce e acompanha todo o desenvolvimento do clube", disse Pedro Sá.

Quem entra pela porta do Riba d"Ave percebe, desde logo, que há algo de diferente entre todos aqueles atletas de palmo e meio que os faz não querer largar este desporto, muito menos o clube que tão bem os acolheu. A felicidade está estampada nos rostos destes jovens que aprendem desde novos o que é o verdadeiro espírito de equipa. Ganhar é sempre o objetivo, mas o fair-play é essencial para o crescimento dos jogadores.

"Estes valores e esta forma de estar no Riba d"Ave são muito peculiares e, portanto, rapidamente quem vem consegue beber desta nossa cultura de fazermos as coisas. O hóquei tem uma grande vantagem, quando experimentam, nunca mais querem largar. Não temos mais de 2% de taxa de abandono", revelou o responsável pela formação.

O treinador dos juvenis, Flávio Rocha, experiente a trabalhar com jovens atletas, uma vez que é professor de educação física, explicou que não é fácil motivar os jogadores. "Os treinos são depois de um dia carregado de aulas, o que complica tudo. Ou eles gostam mesmo ou têm dificuldades em perceber se querem mesmo isto ou não".

Inserido numa freguesia com 3425 mil habitantes, do concelho de Vila Nova de Famalicão, que dispõe de um grande tecido industrial e têxtil, a equipa recebe o apoio de várias entidades, da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia. "Temos uma excelente relação com a autarquia que nos dá uma boa ajuda e com a Junta de Freguesia de Riba d"Ave. Tentámos ter sempre patrocinadores para que seja possível continuar e, sobretudo, fazer face às nossas despesas", referiu Pedro Sá.

Além do hóquei, possuem também 45 atletas a praticar patinagem artística.

Riba d"Ave Hóquei Clube

Fundação:1972

Sócios: 1400

Atletas na formação: 100

Palmarés: campeões do Minho em infantis, iniciados, juvenis e juniores. Vencedores da Taça do Minho em infantis, iniciados, juvenis e juniores.

Treinos: De segunda a sexta-feira e aos sábados

Horários: Das 17.30h às 23h e das 9h às 13h (sábados)

Mensalidade: 20 euros