Acesso à Liga 3 vai ser "uma prova muito aliciante"

Rui Almeida Santos Hoje às 11:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador Flávio das Neves, conhecedor do Campeonato de Portugal, prevê equilíbrio e emoções fortes no momento das decisões.

Na edição de estreia, a Liga 3 contará com a participação de 24 clubes. Vinte e dois deles serão oriundos do Campeonato de Portugal, aos quais se vão juntar as duas equipas que forem despromovidas da Liga 2. Sexta-feira, arrancou o play-off de apuramento para a nova prova do calendário nacional, que junta as equipas que terminaram a primeira fase do campeonato entre o segundo e o quinto lugar nas respetivas séries. Elas foram arrumadas em grupos de quatro, apurando-se para a Liga 3 os dois primeiros classificados de cada série. A estes juntar-se-ão os clubes que não conseguirem atingir a final do Campeonato de Portugal, na fase de subida à Liga 2.

"A Liga 3 vai trazer muito mais competitividade. Vai selecionar as equipas com mais capacidade e mais profissionalizadas, espalhadas geograficamente por todo o país, o que permite fomentar o futebol inter regional", elogia o treinador Flávio das Neves, um profundo conhecedor do Campeonato de Portugal.