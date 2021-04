Adidas Terrex Two Ultra Parley, a transição natural

Carlos Oliveira Hoje às 14:45 Facebook

Twitter

Partilhar

É a primeira vez que umas sapatilhas de trail da Adidas nos vêm parar aos pés e a curiosidade é muita. Já conhecemos bem o historial das três riscas no asfalto e em pista, mas será que é desta que a Adidas tem um modelo vencedor para os trilhos? Fomos testar.

A Adidas, no universo de corrida, dispensa grandes apresentações e este atleta marreta é um cliente satisfeito dos modelos de estrada. Convém dar destaque às Ultraboost, conhecidas para uso em média longa distância (entre 15 quilómetros e a maratona). A espuma Boost proporciona um amortecimento estável e muito responsivo no ataque ao solo.

Para além da ergonomia no tecido superior com uma malha muito respirável que mantém o pé sempre fresco, a sola tem a assinatura da Continental, por isso estes "pneus" são mesmo para andar e bem.

A transição da estrada para os trilhos

Porquê toda esta grande reflexão sobre as Ultraboost? Porque as Terrex Two Ultra Parley usam a mesma tecnologia de amortecimento na entressola. Isto suscita logo curiosidade em perceber como uma tecnologia desenhada para estrada evoluiu para os trilhos.

Radiografia

É inevitável não fazer a comparação com a entressola - as Ultra Parley são as irmãs rebeldes das Ultraboost. Os tacos da Continental na sola são minimalistas, mas com linhas cruzadas para permitir maior tração em segmentos de pedra.

PUB

As Ultra Parley pesam cerca de 320 gramas na versão masculina e 280 na feminina, com um drop de 6 milímetros. Estão na média de valores, mas pelo peso e tipo de amortecimento, a impressão inicial é de que são mais orientadas para longas distâncias.

O tecido envolvente na parte superior (upper) é feito a partir de material reciclado recolhido no oceano, o que vai sendo cada vez mais visto pelas marcas de calçado e muito bem.

As impressões, depois de 120 quilómetros

As Ultra Parley foram amigas dos nossos pés, desde o primeiro momento em que as calçámos até ao último quilómetro de teste - a sensação foi sempre a mesma. Não houve período de adaptação nem a necessidade de "quebrar" a sapatilha para atacar o monte.

São dos modelos mais confortáveis já tivemos oportunidade de testar e isso deve-se à aplicação da tecnologia boost.

Uma nota importante é o escoamento de água das sapatilhas. Ou seja, não sendo um modelo com características impermeáveis, a água escorre facilmente pelo tecido e livra-nos daquela sensação de termos um charco em cada pé.

Para nós, que gostamos de trilhos que impliquem umas passadas valentes por água, foi um ponto positivo.

Em termos de tração, a sola Continental cumpriu muito bem em terrenos de terra seca e pedra. Mesmo em zonas técnicas com muita pedra e de grande inclinação, não escorregámos e isso é sempre de destacar. Em zonas de terra molhada e lama, sentimos alguma instabilidade, mas também se percebe uma vez que, tal como os carros, cada pneu tem a sua especificidade.

Resumindo

As Adidas Terrex Two Ultra Parley são o modelo indicado para quem já está familiarizado com a tecnologia de amortecimento Boost. Há uma preocupação enorme de conforto e amortecimento responsivo no ataque ao terreno. São indicadas para trilhos que envolvam estradões de terra e pedra, e no tempo quente os vossos pés vão agradecer pois vão estar fresquinhos.

Preço no site da marca: 180€

Nota: O produto foi fornecido pela marca