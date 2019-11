André Horta: "O Braga foi sempre a minha primeira escolha"

João Faria Hoje às 16:46 Facebook

André Horta voltou esta época ao Braga e rapidamente reconquistou um lugar na equipa. Em entrevista ao JN, o futebolista, de 23 anos, dá conta da satisfação pelo convite do presidente António Salvador para regressar e fala dos objetivos pessoais e coletivos.

Dezoito jogos, três golos, presença assídua no onze. Estava a contar com estes números quando decidiu voltar ao Braga?

Sim. Voltei para isso, para jogar, após uma época em que não tinha jogado tanto. Quando cheguei aos 10, 11 jogos, em um mês e meio, já tinha mais minutos, do que em todo o ano anterior. Queria reassumir um papel importante no clube. Os golos e as assistências surgem com naturalidade.

Aliás, três golos é um recorde...

Sim, já é a melhor época de sempre. Tenho também quatro assistências, é muito bom.