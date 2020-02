António Salvador: "Já estivemos mais longe do título"

João Faria e Norberto A. Lopes Hoje às 17:39 Facebook

O presidente António Salvador, em entrevista ao JN, fala do momento do clube minhoto e projeta um futuro que acredita ir ser risonho.

A conquista da Taça da Liga já fazia parte das promessas que fez para um ano de centenário de muitas conquistas?

Não prometo nada! Fundamental é a competência no trabalho e a ambição de ganhar sempre. Foi uma conquista importante, até porque era o último ano da final four em Braga e ainda não nos tinha sido possível vencer. Os jogadores foram extraordinários, eliminar duas grandes equipas não se consegue todos os dias. Foi uma demonstração de competência.

Um título no ano de centenário seria ouro sobre azul?

Ao contrário do que se diz, não prometi um título. Acredito e sonho com isso. Acho que já estivemos mais longe. Conquistámos coisas que ninguém imaginava. Há que continuar a trabalhar. O futebol português está numa desigualdade tremenda. Benfica, F. C. Porto e Sporting têm receitas que lhes permitem orçamentos que jamais o Braga terá, mas não é o dinheiro que faz com que as equipas ganhem no campo. Ajuda a ter melhores jogadores e depois há uma massa social em volta que o Braga e outros não têm.