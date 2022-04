As Nimbus foram totalmente reinventadas

Ivete Carneiro Hoje às 20:11 Facebook

Para quem se importar com o peso de uma sapatilha de corrida, as Asics Nimbus 24 são uma pedrada no charco. Leves e com uma novidade agradável.

Sabem aquele sorriso incontrolável, ao jeito de tique, que se instala no rosto mal a planta do pé se encaixa numa quase nuvem? Não acontece muitas vezes. A nós, em dez anos de corrida, aconteceu duas vezes. A última foi há dias, quando enfiámos o mais recente modelo das Asics Nimbus, as 24. Praticamente uma meia. E das leves para pés habituados à marca.

A evolução é, desta vez, notória. A sola ganhou um novo material que torna a sapatilha mais confortável e ágil e, pelo menos a nosso ver, a língua é do mais bem conseguido que já testámos. Há quem não aprecie, não é o nosso caso. Ao invés das línguas almofadadas e quentes, esta é em malha fina, ligada às laterais, respirável e oferecendo a sensação de meia.

E as primeiras passadas dão imediatamente o veredicto: estamos perante uma sapatilha leve, ágil e responsiva apesar da quantidade de espuma (aprimorada com a nova Flytefoam Blast Plus ao longo de toda a entressola, que a Asics descreve como 15% mais leve, 15% mais suave e 12% mais responsiva do que a FF Blast) que fariam temer um passo mais arrastado, como que com a sola a pesar para baixo. São flexíveis, com um encaixe de tornozelo almofadado e aconchegado e uma passada fluída que nem o elevado drop (13 milímetros de desnível da sola à parte da frente do pé) altera.

E querem fazer-nos rápidos apesar de nós.

O modelo feminino pesa 246 gramas (sim, há mais leve, mas para esta gama alta da marca, não), o masculino anda nos 289 gramas. Feitas as contas, tiraram 19 gramas ao modelo anterior. E são indiscutivelmente mais bonitas.

Um enorme senão: o preço (180 euros na marca).

Nota: o produto foi cedido pela marca.