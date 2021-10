As Triumph 19 da Saucony em três palavras

Ivete Carneiro Hoje às 17:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Se só nos dessem três palavras para definir as novas Triumph da Saucony, seriam: amortecimento, velocidade, pormenores.

Quando um modelo premiado como este já vai na 19ª edição, exige-se-lhe melhoramentos visíveis. E a Saucony provou ser capaz de ir sempre mais longe. Nem que seja retirando uns gramas ao peso. Mas vamos por partes.

Amortecimento. Extremamente confortáveis e ajustadas ao pé sem o apertarem, as Triumph 19 oferecem um impacto suavizado facilmente notável. Diz a marca que resulta da sua mais recente tecnologia que intitula de PWRRUN +, uma espuma menos densa do que as anteriores e mais macia para absorver impactos e garantir retorno de energia. Técnica à parte, a passada é suave e bem amortecida sem parecer que se anda nas nuvens.

Velocidade. A verdade é que a primeira impressão quando se descalça a sapatilha ao fim de um treino é a de que demorámos menos tempo do que o habitual. Esta sensação, note-se, é mesmo tirada da simples perceção, na medida em que os treinos foram feitos sem relógio. E é na altura do curto alongamento pós-corrida, com o sapato junto ao olhar, que detetámos a outra palavra que define as Triumph 19.

Pormenores. A malha da sapatilha, mais leve e respirável, esconde detalhes preciosos: pequenos elementos de camurça na inserção dos atacadores, que dão um ar mais elaborado à sapatilha, e um bordado a contornar o logo da Saucony, conferindo-lhe uma elegância há muito perdida neste Mundo do sapato de corrida. A língua presa para evitar que se desloque e a forma FORMFIT dão ao pé a sensação de estar numa meia, não num sapato.

Para lá das três palavras, poderemos acrescentar a excelente aderência em piso seco e molhado (sola XT-900 com inserção de borracha soprada) e o facto de as Triumph 19 serem em parte feitas com materiais reciclados e em impressão 3D. Pesam 290 gramas na versão média masculina e 259 na feminina, ou seja, menos 30 gramas do que a versão 18, e apresentam uma diferença (drop) de 8 mm do calcanhar aos dedos. O PVP recomendado é de 170€ e esse é o ponto negativo que encontrámos nas Triumph 19.

Nota: O produto foi fornecido pela marca.