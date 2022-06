As Ultraboost que são só para nós, mulheres

A Adidas assinalou o 22.º modelo das suas Ultraboost criando um versão realmente feminina. Conforto garantido mas muito peso.

As Ultraboost 22 são boa descendência. Mantêm o que de melhor fizeram as parentes e adaptou-se à mulher, além de piscar o olho ao ambiente.

A tradicional espuma Boost na entressola surge em quantidade muito generosa, o que torna o impacto muito menor, perfeito para distâncias longas. A nova versão melhorou na zona do calcanhar, mais almofadado nas laterais para aconchegar o tornozelo na forma em S que protege o tendão de aquiles sem retirar mobilidade. É das características mais notórias mal se calça a sapatilha. Metendo os pés à estrada, a estabilidade conferida à passada é inegável.

O facto de a malha superior (Primeknit+, feita com 50% de plásticos colhidos no oceano e aí está o piscar de olhos ao Planeta, bem haja) ser uma só, como uma meia, reforça essa sensação de estabilidade, ajustando-se ao pé e oferecendo a devida maleabilidade para não ser apertada.

As Ultraboost 22 mantêm aquela aparência generosa a que a marca nos habituou e a qualidade do fabrico corresponde. Perdem, a nosso ver, pelo excesso de peso (289 gramas no modelo médio feminino, para um drop comum de 10 milímetros), que trava claramente o ritmo numa saída rápida. Foi a conclusão que nos assaltou ao cabo dos primeiros 10K: pesadas e lentas, apesar de a marca garantir um retorno de energia ampliado em 4% pelo design adaptado à mulher.

Essa adaptação feminina passa por uma forma mais baixa no peito do pé, mais rasa nos dedos e mais estreita no calcanhar, a que se soma uma sola redesenhada para corresponder à passada feminina. Outra alteração passou por reforçar a tradicional sola de borracha Continental para corrigir a tendência para a pronação excessiva que a Adidas conclui prevalecer entre as mulheres (num estudo que envolveu 1,2 milhões de pés). Ora, para passadas neutras como a nossa, resulta uma ligeira sensação abrasiva.

Nota: o produto foi fornecido pela marca, que juntou um equipamento de treino. Nota máxima para a malha extremamente leve e respirável da camisola, nota média para a malha e pouco fit das leggings.

PUB

Outra nota: recebemos o modelo branco. Mancharam ao primeiro salpico...

PVP: 190 euros