Asics Cumulus 22, o valor da gama média

Depois das enormes surpresas com que a Asics brindou o mundo da corrida com as experiências Metaride e Glideride, a marca pode dar-se ao luxo de investir no aperfeiçoamento das suas glórias de sempre.

Desta feita, testámos as Cumulus na sua 22.ª versão. E apetece-nos começar logo pela conclusão. São um meio de gama que não fica a dever nada ao modelo acima, as Nimbus. Mas voltemos ao início.

As Cumulus 22 são leves, com bom amortecimento, frescas, bonitas e totalmente cumpridoras da sua função. A marca assinala tratar-se do sapato ideal para corredores neutros que nele queiram confiar todos os dias. E é. Com uma enorme vantagem: são mais baratas do que as irmãs já citadas.

Ao cabo de mais de 50 quilómetros, o que se nos oferece dizer é que se trata de uma sapatilha muito estável, bem aconchegada ao pé e confortável. E a sensação de leveza ajuda à sensação de rapidez na passada.

A grande novidade estará na parte superior, feita numa malha fresca e respirável, em tecnologia 3D, o que evita costuras abrasivas. Além de ser uma malha que parece resistente ao lixo. Testámos um par cinza claro que assim se mantém, apesar da poeira e da chuva a que o sujeitámos. E por falar em chuva, que não era absurda, é verdade, mas encheu a estrada de poças, não chegou ao pé.

Bem justa ao calcanhar, a sapatilha parece ser fiel ao tamanho. E não dá sinais de ceder ao cabo de algumas utilizações.

E agora a parte técnica. A leveza parece ter sido a aposta da marca, que reforçou a aposta na tecnologia Flytefoam e a quantidade da espuma na entressola, sem descurar o amortecimento proporcionado pelo tradicional gel no calcanhar. Inserido em menor quantidade, retira peso ao sapato. A Asics alega ainda que a nova tecnologia Ahar da borracha da sola é mais resistente, o que tornará a sapatilha mais duradoura. Os sulcos aumentados no antepé fazem dela uma sapatilha mais flexível do que o habitual na marca. Por fim, as novas palmilhas dão um boost ao conforto.

Em conclusão: as Cumulus apanharam as Nimbus e, olhando ao preço, são uma mais valia que nos tem acompanhado amiúde.

Características: pesam 264 gr na versão masculina e 215 na feminina e apresentam uma diferença de 10 mm do calcanhar aos dedos, no "drop" que é tradicional da Asics. E custam, nas lojas oficiais da marca, 140 €.

Nota: o produto foi fornecido pela marca.