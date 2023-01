Asics Fuji Lite 3 e a transição natural

Hoje às 16:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Chegaram até nós as novíssimas Asics Fuji Lite 3. Já conhecemos muito bem a marca e tivemos a oportunidade de fazer muitos e bons quilómetros com outros modelos, tanto de estrada como de trail, entre eles as velhinhas Fuji Trabuco 7, que mereciam ser emolduradas como troféu de guerra.

Antes ainda de abrir a caixa, analisamos a informação técnica deste modelo. O nome "Lite" em tudo o que é "branding" de artigos quer dizer "leve": e aqui temos umas sapatilhas de trail a pesar 252, bem abaixo da média do que costumamos ver.

Outro pormenor que saltou à vista foi o drop (diferença de altura entre calcanhar e biqueira). Quase todas as Asics, e isto aplica-se aos modelos de estrada, têm um drop de oito milímetros. Pois as Fuji Lite 3 surpreendem com quatro milímetros. Por cá, somos fãs de modelos minimalistas de corrida e é excelente ver mudanças de paradigma. Há quem defenda que o calçado minimalista promove uma melhor técnica de corrida, por não interferir tanto com a biomecânica. Mas não queremos tomar partido nessa guerra.

PUB

Ao abrir a caixa

Logo à partida, reparamos na malha 3D que se estende pela sapatilha toda. Em alguns pontos, há o reforço com elementos de borracha para maior proteção, como na biqueira e junto ao logotipo nas laterais.

A Asics adotou também a janelinha para esconder os atacadores na língua. Sim, já todos vimos isto noutras marcas, e é verdade que ninguém gosta de ficar com os atacadores desamarrados a meio do treino ou da prova.

O amortecimento está totalmente a cargo da espuma FlyteFoam. Isto é importante ressalvar, porque a Asics é conhecida pela relação que tem com o gel de amortecimento. Ao longo dos últimos anos, a marca já se adaptou e tem vários modelos só com espuma para amortecimento. Em estrada, somos fãs das Dynaflyte, por exemplo.

Pernas ao caminho e siga para o monte

Devemos avisar que estas Fuji Lite 3 foram sujeitas a condições climáticas verdadeiramente intensas. Sabem os temporais de chuva e vento das últimas semanas? Pois elas estiveram lá. Não recomendamos de todo treinar no monte nestas condições, mas a verdade é que foi o que aconteceu.

A primeira sensação foi logo ótima, mesmo para um treino de 15 quilómetros. Apesar de serem novas, não sentimos necessidade de "quebrá-las" durante um dia ou dois de caminhadas. Adaptaram-se imediatamente ao terreno e sentimos o conforto e o encaixe certo desde os primeiros passos. São muito responsivas em terreno regular no monte, dando a sensação de estarmos a correr em estrada.

Uma questão que não é muito abordada nos testes de calçado para corrida é a resistência à torção. Isto é o quê, exatamente? Estão a ver aqueles saltos em que é preciso fazer de um lado para o outro para evitar obstáculos? Ao fazer isto, a entressola não sofre o stress de impacto que é habitual em corrida de estrada. São movimentos irregulares potenciadores de lesões se não tivermos os músculos das articulações bem reforçados e calçado apropriado. Isto para dizer que as sapatilhas têm um aperto perfeito de ponta a ponta. Mesmo o espaço de respiro na biqueira não deixa o pé "dançar" quando fica numa posição irregular no solo.

Ao nível de tração, foram competentes. Não são todo-o-terreno, porque para isso haveria sacrifício noutros aspetos do modelo. São na verdade perfeitas para treinos em ambiente misto de estrada e monte. Não as aconselhamos em terrenos muito técnicos, porque os tacos não são suficientemente salientes para garantir uma tração regular.

Resumo

As Fuji Lite 3 foram uma lufada de ar fresco pelo drop. São ótimas para quem treina em terrenos mistos sem grande tecnicidade. Como são muito leves e a sola não tem tacos muito profundos, são ótimas para quem procura velocidade em vez de conforto em longa distância.

PVP: 105€

Nota: O produto foi cedido pela marca