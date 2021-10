Asics Gel-Cumulus 23, a tradição que se cumpre

Ivete Carneiro Hoje às 20:36 Facebook

É mais um aperfeiçoamento num modelo clássico e um dos best sellers da Asics. As Gel-Cumulus 23 pesam algo mais do que a 22ª edição, mas deve-se à alteração na fórmula do amortecimento.

As Cumulus 22 já traziam malha respirável em tecnologia 3D, já traziam a entressola em espuma FLYTEFOAM, já traziam o gel no calcanhar que caracteriza a Asics. A 23ª cria da irmandade estende a espuma a toda a entressola e acrescenta construções em 3D na zona do calcanhar, para adaptar à compressão que cada corredor imprime. Posto isto, e porque a tecnologia e os nomes dela não são o foco destas nossas reviews (sempre gostámos de escolher sapatilhas em função da descrição de sensações...), falemos das Cumulus 23.

Na verdade, se leu a revisão das Cumulus 22 nesta plataforma, teremos pouco a acrescentar ao que foi dito: são modelos de gama média mas com toda a alta tecnologia das gamas altas e que vencem na batalha pelo preço mais simpático que custam - 140 €.

As Cumulus 23 continuam leves apesar do aumento de peso (de 215 para 230 gramas na versão feminina, de 264 para 280 na masculina), confortáveis, suaves e com a mesma sensação de estar nas nuvens que lhe dão nome. E em tudo isso bate as irmãs mais caras, Nimbus e Kayano.

O que nos leva muitas vezes a tender para as Cumulus 23 quando saímos para uma corrida matinal é o conforto garantido que sabemos tirar dali. Não será uma sapatilha de grandes performances no que à velocidade diz respeito, mas, sejamos honestos, também não é isso que procuramos.

A malha superior sem costuras foi melhorada e é hoje ainda mais confortável, não deixando entrar poeiras apesar de ser respirável. Um ponto negativo está no facto de deixar entrar água quando chove a bom chover e de não a deixar sair facilmente, o que acaba por tornar a sapatilha muito pesada (para não falar da chiadeira da passada que faz virar todos os olhares...).

Quanto à diferença do calcanhar aos dedos (drop), mantém-se a tradição da Asics: 10 mm.

Em suma, as Gel-Cumulus 23 são umas belas companheiras de treinos.



Nota: o produto foi fornecido pela marca.