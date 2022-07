Asics Gel-Trabuco 10, quentes mas boas

Chegaram até nós as novinhas em folha Asics Gel-Trabuco que já seguem na décima versão. O que há de novo num modelo que se popularizou no universo do trail?

A Asics é sobejamente conhecida no mundo da corrida, mesmo para quem está agora a iniciar a modalidade. Já tivemos oportunidade de testar as Trabuco 7 e havia alguma curiosidade em perceber o que mudou.

Primeiras impressões

Ao abrir a caixa deu para perceber que há um redesenho quase total. Começando pela parte de cima, a biqueira tem uma proteção maior e mais reforçada para aquelas pedras marotas que teimam em deixar marcas permanentes.

A malha foi redesenhada e está mais densa, aparentemente para prevenir a entrada de detritos indesejáveis que vão causar desconforto ao longo da corrida. Na zona do calcanhar, o colar está muito rígido. Não tanto como na versão anterior, felizmente, porque é comum o desconforto pela falta de flexibilidade.

Um pormenor que, apesar de pequeno, é muito útil é o uso de uma bolsa na língua para guardar os atacadores. Já vimos este recurso ser usado noutras marcas e ou se adora ou detesta. Por aqui somos fãs, até porque temos a tendência a ficar com os atacadores soltos por muitos nós duplos/triplos que façamos.

Pormenores técnicos

Analisando mais a fundo, as Trabuco 10 contam com um "drop" de 8mm, que é um valor normal. Nem muito alto, nem minimalista. Pesam cerca de 305 gramas, o que representa uma descida significativa relativamente às Trabuco 7. É importante perceber que, por vezes, a diminuição de peso resulta num sacrifício no conforto das sapatilhas, mas veremos mais à frente.

Em termos de amortecimento, estão apetrechadas do que a Asics tem de melhor. Na entressola temos a esponja FlyteFoam, que garante o amortecimento primário, e no calcanhar uma camada de gel que proporciona o impulso na passada.

Pés ao caminho

Fizemos um teste bastante generoso com as Trabuco 10. Até ao momento já somamos cerca de 200 quilómetros com diferentes condições climatéricas, o que nos permitiu um ensaio mais exigente.

O desempenho foi o que se poderia esperar de um clássico do trail. São extremamente confortáveis e essa é a mais-valia delas. De destacar que os tacos da sola Asicsgrip estão muito mais salientes e agarraram bem todos os tipos de terrenos que enfrentamos. Também interessante é a camada DuoMax na entressola, que cria um apoio lateral para evitar a pronação. Numa nota mais negativa, sentimos que o reforço da malha fez com que as sapatilhas ficassem mais quentes. Nos dias de maior calor o pé sofreu um bocado, pelo que não podem ser consideradas sapatilhas "all-around". Mas é um fator que cabe a cada pé decidir.

Vão continuar a pisar muita terra cá por casa.

Nota: O produto foi cedido pela marca

Preço 140€