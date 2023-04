Atletas a postos para a partida para o inferno

JN Hoje às 16:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma das maiores e mais difíceis provas de corrida do Mundo arranca este domingo com uma etapa de 36 km nas areias do Saara.

Quando uma prova de várias etapas em auto-suficiência arranca em período de Ramadão num país árabe, uma coisa é garantida: a alimentação será o maior desafio, porque não haverá jantar normal antes de se partir para o inferno do Saara e aguentar sete dias com comida de campanha.

Foi o que aconteceu com os atletas da 37* Maratona das Areias, que arranca este domingo e na qual participam cinco atletas com a bandeira portuguesa. Carlos Guerreiro Coelho, Nuno Queiroz (Mara), Luiz Abreu Freire e Filipe Nuno entre os masculinos e Ester Alves, na coluna das mulheres.

PUB

Já instalados no acampamento da partida depois de uma viagem de seis horas, os atletas trataram este sábado de comprovar que prepararam devidamente todo o material exigido e permitido e procederam à medição do peso da mochila, antes do "último jantar".

A maior etapa soma 90 k e está marcada para quarta-feira, depois de percursos de 36 km, 31,7 km e 34,4 km. A quinta-feira é dedicada ao descanso antes do último dia grande com a distância da maratona (42,2 km). O último dia é uma etapa solidária de 9 km.

A Maratona das Areias é uma prova de 250 km por etapas, considerada das mais duras do Mundo. Junta 1256 atletas de 54 países, o mais velho dos quais com 82 anos e a maioria deles franceses. Mulheres são 270, um aumento de 21,5% face à edição anterior.

O JN vai acompanhar diariamente a prova através do relato da portuguesa Ester Alves, atleta de 42 anos com várias ultras no currículo.