Brito Sport Clube: subir e ficar muito tempo nos nacionais

Brito Sport Clube, que ambiciona criar uma SAD, está bem lançado para voltar ao Campeonato de Portugal

Líder destacado da Série B do Pró-Nacional, terminando a primeira volta com 12 vitórias e um empate, o estatuto de melhor ataque e melhor defesa, a campanha do Brito Sport Clube está a corresponder às expectativas dos dirigentes. Depois de não ter conseguido garantir a permanência no Campeonato de Portugal, as metas desportivas são claras. "Queremos subir e cimentar o clube nos Nacionais. Mas reconheço que terá de ser com ajuda exterior, com uma SAD", assumiu José Dias, histórico dirigente do clube vimaranense e atual presidente da Comissão Administrativa. "Mas tem de ser com gente muito séria, que venha para ajudar e não para prejudicar o Brito", acrescentou.

As bases para a entrada de um investidor estão lançadas. "Somos um clube apelativo. Temos infraestruturas e muitos jovens na nossa formação. Se subirmos, e acredito que isso vai acontecer, aparecerá gente séria. No ano passado nem devíamos ter descido. Foi o campeonato da mentira", recordou.