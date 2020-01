Camila Ângelo, a sobrinha da ex-mulher que agora namora com Hulk

Hoje às 17:53 Facebook

O ex-jogador do F. C. Porto anunciou a relação com a sobrinha da ex-mulher, o que causou polémica no Brasil

Hulk, ex-jogador do F. C. Porto e atualmente a disputar a Liga chinesa, mantinha uma relação com Iran Souza há mais de 12 anos e, fruto da união, nasceram Ian, Tiago e Alice. Em agosto, Hulk e Ian anunciaram a separação. Ambos garantiram manter a amizade mas, recentemente, estalou a polémica na família da ex-companheira do avançado.

O jogador brasileiro anunciou um novo amor, Camila Ângelo, que é nada mais nada menos do que sobrinha da ex-mulher. Acusado de traição, dada a proximidade que Camila mantinha com Iran - era considerada a "sobrinha preferida" -, o atleta emitiu um comunicado no qual garantiu ter começado a relação em outubro, já depois da separação. E no meio das acusações, também a jovem fez questão de deixar uma carta aberta à tia, a retratar-se da situação: "Nunca imaginei que poderia acontecer, mas a gente não manda no coração. Jamais foi antes. Não sei se você ainda consegue me enxergar assim, mas sempre tive o maior respeito por ele e sempre foi recíproco", escreveu nas redes sociais. A tia reagiu, salientando que o que dói mais "é a devastação de uma família".

Polémicas à parte, o casal mantém uma relação sólida. Hulk e Camila já viajaram para a China, onde o jogador representa o Shangai SIPG, e estiveram na passagem de ano juntos. Houve até rumores de que já estaria um bebé a caminho, mas a notícia foi entretanto desmentida pelo próprio jogador.

Camila Ângelo, de 31 anos, esteve casada de 2015 a 2018 e, além de modelo, é também estudante de Medicina. Discreta, Camila já fez questão de partilhar imagens com Hulk.

O amor vence tudo.

Bilhete de Identidade



Nome: Camila Ângelo

Idade: 31 anos

Nacionalidade: brasileira

Profissão: modelo e estudante de Medicina