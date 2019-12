Carlos Mané: "Rio Ave apostou em mim quando ninguém acreditava"

José Pedro Gomes Hoje às 12:39 Facebook

Depois do futuro promissor ter sido beliscado por algumas lesões que travaram a evolução, Carlos Mané recuperou, aos 25 anos, em Vila do Conde, o prazer de jogar com regularidade, sendo já uma das figuras no Rio Ave, clube a quem o avançado assume uma dúvida de gratidão pela confiança depositada e pela possibilidade de voltar a sentir-se realizado no mundo do futebol e até sonhar com uma chamada à seleção portuguesa.

Após quatro meses no Rio Ave, pode dizer que foi uma aposta ganha na sua carreira?

O Rio Ave foi a melhor coisa que me aconteceu nesta fase da vida. Apostou em mim num momento difícil da carreira, onde quase ninguém acreditava nas minhas capacidades. Só tenho de estar muito grato a este clube, e quando entro em campo sinto que tenho de dar o máximo por todos.

Como surgiu a oportunidade de ir para Vila do Conde?

Estava a treinar no Sporting à parte, e recebi uma chamada do meu empresário a falar nesta possibilidade. Achei logo que seria um desafio interessante. Todos temos visto que o Rio Ave, nos últimos anos, tem a capacidade de relançar vários jogadores e projetá-los para outros patamares. Como já não jogava há algum tempo, percebi que esta era a opção certa.