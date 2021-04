Craques em sarilhos: os crimes no futebol

João Faria Hoje às 10:20 Facebook

O ex-portista Fredy Guarín, detido no início deste mês, na Colômbia, sob a acusação de violência doméstica, é o mais recente jogador a contas com a justiça, devido a casos extrafutebol. Os episódios de delinquência abundam no mundo da bola, em que carreiras talhadas para o sucesso e numa atividade bem paga, acabam manchadas por incidentes, maioritariamente graves. O português Rúben Semedo e os brasileiros Bruno Souza, Ronaldinho e Robinho estão entre os (maus) exemplos.

Fredy Guarín

"Cafetero" acusado de violência doméstica