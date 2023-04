Deserto do Sara: um adeus solidário

Ester Alves Hoje às 14:58 Facebook

Twitter

Partilhar

A atleta portuguesa Ester Alves despediu-se da Maratona das Areias com chave de ouro, numa etapa solidária e conta-nos aqui na primeira pessoa.

Última passagem no deserto, a etapa solidária foi incrível e um belo passeio tranquilo de 9 quilómetros a promover a entreajuda, a partilha, a generosidade e o saber estar no desporto.

Todos aqueles que por aqui passaram confirmaram que precisamos uns dos outros.

PUB

Todos pedimos comida, todos precisamos de cuidados médicos, todos agradecemos quando nos oferecem água, todos temos de dar algo para merecer a dádiva dos outros.

Durante estes dias a partilha foi tremenda e esta é a visão de Patrick Bauer, o organizador da Maratona das Areias.

No mundo atual, com tantas comodidades, desvalorizamos a simples dádiva dos outros e habituamo-nos a passar ao lado do sofrimento dos outros.

Aqui APRENDEMOS TUDO ISSO. Ajudar e receber ajuda é algo precioso que nos pode ajudar a sobreviver.