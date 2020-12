Diogo Leite: "Tenho de estar pronto para as oportunidades"

Nuno A. Amaral Hoje às 18:45 Facebook

Diogo Leite está a ganhar espaço no F. C. Porto, apesar da forte concorrência, e sente-me mais confiante para ajudar os dragões no resto da temporada

É um dos rostos da formação portista e luta por um lugar ao sol no plantel de Sérgio Conceição. As últimas semanas trouxeram sinais positivos de Diogo Leite e na Supertaça saltou do banco na segunda parte para ajudar a segurar a vitória sobre o Benfica. Em exclusivo ao JN, o central falou sobre o alento que a conquista do troféu pode dar à equipa portista.

A conquista da Supertaça foi o melhor presente de Natal para o F. C. Porto?

Sem dúvida. Foi uma vitória que nos soube muito bem. Penso que o resultado foi justo. Estamos muito felizes porque conseguimos concretizar mais um objetivo que tínhamos. Mas queremos mais. Há outros troféus que podemos vir a conquistar e a equipa está preparada para isso.

A época está a correr dentro do plano que tinham delineado?

Penso que sim, apesar de não estarmos no primeiro lugar do campeonato. Este troféu foi importante, mas sabemos que não podemos ficar por aqui e é nisso que vamos pensar a partir de agora.

Neste jogo com o Benfica, o F. C. Porto deu ideia de, neste momento, ser superior ao rival. É mesmo assim?

Controlámos praticamente o jogo todo, mas do outro lado estava uma grande equipa. Tivemos de estar ao mais alto nível para vencer. Na parte final, é verdade que tivemos de sofrer um pouco antes de chegarmos ao 2-0, mas é normal porque o Benfica estava a tentar chegar ao empate. Penso que toda a equipa está de parabéns. Os jogadores que jogaram e mesmo os que estiveram de fora a apoiar foram fantásticos. Isso demonstra o nosso espírito de grupo. Somos muito unidos e quando assim é grandes coisas podem acontecer. Vamos ter mais bons momentos, de certeza.

Foi a quarta vitória seguida do F. C. Porto sobre o Benfica, contando com a época passada. Isso diz alguma coisa sobre a relação de forças entre as duas equipas?

O que se viu neste jogo é que fomos melhores do início ao fim. O Benfica é uma equipa forte, mas não se pode questionar o mérito da nossa vitória nesta final.

Estava pronto para ajudar quando entrou na segunda parte?

Acima de tudo, senti-me bastante bem. Quem está de fora, tem estar sempre preparado para entrar a qualquer momento, porque nunca sabemos o que pode acontecer. Todos os colegas que já estavam lá dentro ajudaram-me bastante e a verdade é que conseguimos segurar o resultado até ao final, antes de marcarmos o segundo golo aos 90 minutos. Sentimos que estivemos por cima do jogo desde o início até ao final.

Vinha de uma série de jogos a titular, com boas exibições, mas a recuperação de Pepe foi rápida...

Foi, de facto, uma recuperação muito boa. Todos sabemos que o Pepe é um guerreiro e que está sempre pronto para a luta. Eu só tinha de estar preparado para ser chamado a qualquer momento, como acabou por acontecer, devido à lesão do Mbemba. A verdade é que me sinto muito confiante e só tenho de dar continuidade.

O que se pode esperar do Diogo Leite no resto da temporada?

Trabalho todos os dias para melhorar e tento dar o máximo, seja nos treinos ou nos jogos. Como já disse, tenho de estar pronto para as oportunidades. Nos últimos jogos, senti-me muito bem. Vou continuar a fazer o que tenho feito para cumprir a minha missão, se for chamado ao onze.

Vem aí um jogo difícil em Guimarães, depois um novo clássico com o Benfica e a final four da Taça da Liga. Esta Supertaça pode dar mais alento à equipa?

Claro que ficamos ainda mais motivados porque foi um título que ganhámos, mas isso não nos pode tirar a concentração. Para já, temos de estar focados no jogo de Guimarães porque o campeonato é o nosso principal objetivo. Temos de dar a mesma resposta que demos na Supertaça.