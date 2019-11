Escola Agrária de Coimbra: um clube que é visto como uma família

João Pedro Campos Hoje às 16:48 Facebook

Começou através dos seus alunos, tornou-se uma potência nacional do râguebi feminino e, há 12 anos, começou a ter formação, de onde conseguem formar a maioria das suas equipas seniores. O râguebi da Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC) é visto como uma família por quem o integra. Foi em 1991 que um grupo de estudantes da ESAC, onde se encontrava o atual presidente da secção, João Alberty, retomou o râguebi na escola, que já havia existido nas décadas de 1960 e 1970 na então Escola de Regentes Agrícolas de Coimbra. Em 2007, aproveitando o mediatismo da participação de Portugal no Mundial de Râguebi, a ESAC avançou com escalões de formação, tendo atualmente 170 atletas, entre os quatro e os 18 anos.

"O objetivo é os nossos atletas da formação chegarem a seniores. As nossas equipas seniores já têm vários atletas que começaram aqui a nossa formação, em 2007", conta, ao JN, João Alberty. O presidente prossegue que, neste momento, é difícil precisar o número certo de atletas, porque há muitas inscrições ao longo do ano. "Há muitas entradas a meio de janeiro mas há alguns que, com o frio e a chuva, deixam de vir", aponta.

As condições de treino e de jogo na ESAC foram melhoradas ao longo dos anos, mas, segundo João Alberty, ainda são só as possíveis. "Nas condições que temos atualmente é difícil crescer muito mais", destaca. A irmã de João Alberty, Mariana, também faz parte da Direção e salienta que a secção de râguebi da Agrária vive muito da vontade de quem a compõe. "Todos os dirigentes trabalham aqui em regime de voluntariado", afirma, completando que o valor de inscrição, de 180 euros por ano, inclui também as muitas deslocações das várias equipas. "São valores que não se usam. Garantimos sempre transporte nos jogos", lembra.