Escola de valores e de campeões na margem do Ave

Vila do Conde Kayak Clube tem revelado atletas e ensinado a importância da partilha e camaradagem

Fazendo jus à tradição da cidade nos desportos fluviais, o Vila do Conde Kayak Clube é, há vários anos, uma referência na canoagem da região, proporcionando a prática da modalidade a dezenas de atletas, a partir da margem de Azurara, junto à foz do rio Ave, onde está localizado o posto náutico do clube. Com quase 40 anos de atividade, a instituição tem vindo a formar grandes canoístas na esfera competitiva nacional e internacional, como é o caso de José Garcia, que se notabilizou no clube e representou Portugal nos Jogos Olímpicos, mas, sobretudo, cumprindo o seu papel social de oferecer a prática desportiva aos jovens do concelho.

"Como treinador, fico sempre satisfeito com títulos e a ver atletas chegarem às seleções nacionais, mas o mais importante é que o clube seja uma escola de valores, e que estes jovens sintam que esta é uma segunda família", partilhou com o JN o técnico Rui Magalhães, de 35 anos, que desde os dez está no clube.