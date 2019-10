Fábio Martins: "Queremos ficar na história... no final do campeonato"

José Pedro Gomes Hoje às 18:10 Facebook

Aos 26 anos, o avançado português cedido pelo Braga é uma das figuras de proa da surpreendente carreira que o Famalicão tem feito na Liga e, nas vésperas de um grande teste à liderança da equipa, no embate de amanhã com o F. C. Porto, Fábio Martins garantiu ao JN uma equipa imune às euforias e que, por enquanto, não pensa em mais do que a permanência, apesar da vontade de fazer história no futebol português.

É possível definir qual tem sido a fórmula de sucesso do Famalicão neste arranque de época?

Além do trabalho, que é sempre a reposta mais óbvia, este sucesso começa na estrutura da SAD, pela forma como montou a equipa. Contrataram bem, apostaram em jogadores jovens com muita qualidade, irreverentes, mas que conseguem ser maduros dentro de campo. Não há apenas uma chave de sucesso como no Euromilhões, é soma de vários fatores, e, claro, impulsionados pelos resultados que ajudam sempre.

Deu logo para perceber a qualidade do grupo ou superou expectativas?

Logo no início percebeu-se que o grupo tinha qualidade, mesmo sendo natural que surgissem algumas reticências pela juventude da equipa. Mas não demorou a ver que tínhamos argumentos para fazer uma boa época.