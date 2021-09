Formação ajuda mais Sporting e F. C. Porto

Vasco Samouco Hoje às 17:54 Facebook

Nos próximos jogos das três equipas lusas na Champions, leões e dragões são, ao lado do Barcelona, os que mais beneficiam com jogadores da casa.

Numa célebre conferência de imprensa, ainda estava ele no Athletic Bilbao, Marcelo Bielsa levantou a voz como poucas vezes se lhe viu: "É fácil meter jogadores jovens e aumentar a lista, mas o que se deve fazer é lançar os jovens e que não fracassem. A função não é lançar os jovens para mostrar que não servem, mas para mostrar que servem".

Os anos passam, mas de tempos a tempos, estas palavras tornam-se virais, principalmente quando os atos não batem com as palavras e alguém diz que lançou muitos jovens, como se isso, por si só, fosse tudo. Daqui a uns dias, quando a segunda jornada da Liga dos Campeões for para o ar, é provável que Barcelona, F. C. Porto e Sporting tenham o aceno aprovador de Bielsa. O Borussia Dortmund também, mas menos. Benfica e Liverpool nem por isso.