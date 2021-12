Fórmula 1. Lado a lado no sprint de uma vida

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 18:00 Facebook

Max Verstappen e Lewis Hamilton, com a mesma pontuação, discutem o título mundial na última corrida da temporada

É agora e não vai passar daqui. Depois de mais de oito meses e 21 grandes prémios, a cortina do Grande Circo vai fechar-se, com Lewis Hamilton e Max Verstappen a decidirem o título no GP de Abu Dhabi (amanhã, 13 horas, Eleven Sports). Com a vitória na última prova, o GP da Arábia Saudita, e o ponto extra pela volta mais rápida, o britânico da Mercedes chega ao "tudo ou nada" empatado (369,5 pontos) com o neerlandês da Red Bull, depois de ter anulado uma desvantagem de oito para zero. Algo que não acontecia desde 1974, na altura entre Emerson Fittipaldi e Clay Regazzoni, que arrancaram para a última corrida com a mesma pontuação.

Mas apesar do equilíbrio é Verstappen quem tem uma ligeira vantagem para chegar ao primeiro título na carreira. E tudo porque o jovem piloto provou que, afinal, é possível ameaçar o reinado do heptacampeão Hamilton: nove vitórias, nove poles, 17 pódios.