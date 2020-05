Futebol falado está de volta à agenda televisiva

Nuno Barbosa Hoje às 15:12 Facebook

Painéis de comentadores do desporto-rei regressam à antena no arranque da Liga, a bem das audiências. Datas ainda por definir.

Cachecóis colocados, línguas afiadas: ação! Criticados por uns, aplaudidos por outros, indiferentes para poucos dos amantes do desporto-rei e dos diversos clubes, com especial ênfase no dos chamados três grandes, os programas de debate do principal escalão do futebol português prometem voltar à programação da RTP, SIC e TVI, assim a Direção-Geral de Saúde defina os moldes em que o campeonato nacional poderá ser retomado e as entidades desportivas oficializem a data concreta do regresso daquela prova.

Ultrapassadas essas barreiras, segundo apurou o JN junto das três principais estações televisivas, também os badalados programas de debate voltarão à antena, através do pequeno ecrã. A estação pública, que cancelou os programas "Trio d"Ataque" e "Grande Área" - o mais técnico deste tipo de programas -, na RTP 3, quando o campeonato foi interrompido devido à pandemia da covid-19, é a que se mostra mais reticente. A direção de informação explicou ao nosso jornal que "ainda não há data prevista para o regresso dos programas regulares de desporto na grelha dos canais da RTP", prometendo, ainda assim, fazer "edições especiais de desporto, durante este mês de maio, quando a atualidade o justificar".

Quanto à estação agora sediada em Paços de Arcos, essa também "ainda não decidiu em que data regressam os programas de desporto", nomeadamente o Play-off e o Dia Seguinte, ambos na SIC Notícias, mas também "outros que, entretanto, foram interrompidos por razões editoriais". E, ao nosso jornal, acrescentam: "Com o regresso da Primeira Liga é natural que possamos ter uma programação mais habitual, mas só tomaremos as decisões finais mais perto de meados do mês".

Por fim, o canal de Queluz de Baixo é o que taxativo a assumir que pretende devolver à antena da TVI 24 os programas Prolongamento e Livre e Direto. De acordo com o Diretor de Informação, Sérgio Figueiredo, "o regresso da Liga e da competição irá naturalmente justificar o retorno dos programas desportivos". Ainda antes da pandemia, porém, já o programa Mais Futebol tinha sido cancelado. O diretor de Informação explicou ao JN que "quando estava a ser redesenhada a continuidade do programa, o processo foi parado pela pandemia e consequente suspensão de todas as competições desportivas".

Como o futebol voltará à porta fechada, esses programas prometem ter ainda mais audiências do que antes da interrupção. Daí nenhum dos canais descurar a retoma do programas em causa.