Guide 16, suporte sem pressas

A versão mais recente da série Guide da Saucony revela-se mais leve e mais confortável do que a anterior. Eis uma sapatilha que serve muito bem os pronadores, mas nem tanto os corredores velozes.

São 12 gramas mais leves do que a versão anterior e 50 gramas mais leves do que as concorrentes. Falamos das Saucony Guide 16, umas sapatilhas com suporte para pronação que conferem estabilidade e conforto adicionado. E são agradáveis à vista, apesar da altura externa da sola.

Com uma malha renovada, mais fresca e leve, apresentam dois pormenores que lhes dão graça: um elástico no calcanhar que reforça a sensação de firmeza e ajuda no momento de calçar, e uma tira de tecido nas laterais que serve de ilhó intermédio e confere estabilidade à volta do pé. E o modelo que recebemos tem um casamento de cores interessante, um salmão mais escuro com notas verdes (que vem a combinar com as malhas de corrida, calção e t-shirt, cedidas com as sapatilhas).

Indo ao que interessa realmente, as sapatilhas são notavelmente confortáveis logo na primeira experiência e isso deve-se a uma palmilha reforçada (PWRUN+) e ao aumento de espuma da sola. O suporte para pronadores é muito reduzido, mas nota-se muito bem na passada. Caminhámos uma tarde inteira no primeiro uso e fizemos várias corridas depois disso, sem sensação de fadiga.

No que respeita à performance, estas não são sapatilhas rápidas. Não serão as mais lentas (como já dissemos, as concorrentes são mais pesadas e isso reduz sempre a velocidade), mas exigem mais energia se se tratar de fazer tempos.

Resumindo, com 221 gramas na versão feminina e 269 na masculina e um drop de 8 mm (35/27mm), são sapatilhas de suporte mais leves do que o habitual, apesar do reforço no amortecimento. São, por isso, uma boa escolha para corridas leves ou longas distâncias. O PVP recomendado pela marca é de 150 euros, o que as torna mais acessíveis do que a concorrência.

Nota: o produto foi cedido pela marca. As malhas que acompanham o lançamento incluem um calção justo confortável e fresco e uma t-shirt malhada que podia ser mais macia.