Harmonia entre corpo e alma em lição para a vida

Hoje às 11:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Grupo Recreativo Estrela do Bonfim reúne mais de 100 jovens karatecas. Objetivo é formar bons cidadãos

Quarta-feira. A porta do Grupo Recreativo Estrela do Bonfim (GREB) está aberta e do interior saem gritos. Síncronos e determinados. Ali, no dojo calçado por tatamis, 100 jovens de kimono vestido e de cintos coloridos treinam o corpo e a mente, num ritual que se repete há mais de 30 anos no clube da Póvoa de Varzim.

"O karaté é uma modalidade muito exigente. O treino em si, e a forma como se dá o treino, é fulcral. Temos de direcionar para cativar os atletas. Estamos aqui para os treinar mediante aquilo que pretendem. Seja na vertente desportiva ou tradicional", começou por dizer Fernando Miranda, mestre no GREB.