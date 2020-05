Infetados pela tristeza à espera de voltar a sorrir

Sofia Esteves Teixeira, Ricardo Rocha Cruz, Rui Almeida Santos e Vítor Jorge Oliveira Hoje às 15:55 Facebook

Vivem da formação, mas o novo coronavírus trouxe-lhes asfixia e desafios sem precedentes. Uma tragédia para clubes com tão poucos recursos.

As competições terminaram. Não há barulho nas bancadas nem jogadores a fazer o que mais gostam. As instalações estão vazias. Continuarão sem ninguém. Não há receitas. Mas as despesas continuam e há que encontrar soluções, mesmo que alguns clubes tenham apoios camarários. Entre a ajuda dos sócios e pais e na esperança numa próxima temporada melhor, há coletividades que correm o risco de fechar. Que vivem numa luta constante contra o tempo. Do futebol ao andebol, ao basquetebol, ao voleibol e ao hóquei em patins. Todos querem voltar a treinar e a jogar. As saudades apertam até ao fim do pesadelo.