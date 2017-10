Joel de Castro: agitação irlandesa para matar saudades

Vasco Samouco Hoje às 19:20 Facebook

Autoproclama-se "aventureiro por natureza" e isso explica quase tudo. Depois de três anos em Cabo Verde, de onde, entre outras coisas, conquistou a mulher, Joel de Castro virou-se para a também improvável Irlanda do Norte. Em África, ficou "um país relaxado". Era tempo de matar saudades. "A Irlanda tem as semelhanças naturais das grandes cidades e o movimento de um país europeu. Já sentia falta desta agitação", adianta o treinador português ao JN.

Em Magherafelt, "uma cidade pequena, a 40 minutos da capital, Belfast", Joel de Castro não precisou de muito para perceber que se inseriu numa realidade "completamente distinta" da que deixou para trás. "A língua, a comida, os costumes, o clima... São países que em nada se comparam. Aqui encontrei o frio que já nem sabia como era", acrescentou. As pessoas surpreenderam-no pela positiva - "são super simpáticas e prestáveis" -, mas o inglês nem sempre é tão fácil como parece. "Confesso que o sotaque irlandês é complexo, mas é uma oportunidade brilhante para aperfeiçoar o meu inglês", desvenda o treinador, de 32 anos, entre risos.

Onde os salários são pagos semanalmente, as "pessoas têm dinheiro para gastar e viver confortavelmente", sempre em harmonia. Ou quase. "Existem os católicos e os protestantes e há clubes de futebol que só aceitam jogadores protestantes, por exemplo. Também ouço historias de pessoas mais radicais, mas nunca presenciei nada", completa Joel.

Cara e coroa de Cabo Verde

Três anos, três clubes e três títulos. "Em Cabo Verde nunca vão esquecer este treinador português". Só que a estadia de Joel de Castro nessa ex-colónia portuguesa tem mais para contar do que os sucessos desportivos. "Fui alvo de chantagens, fui aliciado com dinheiro... Assisti a muitas coisas que não gostei, com pessoas ligadas ao futebol", recorda o técnico. Joel não pestaneja na hora de apontar o dedo a "polícias, presidentes de clubes e associações", lamentando que esse contexto seja alimentado pela opressão. "O povo cabo-verdiano vive um pouco oprimido com medo das represálias. É inqualificável que todas as pessoas saibam o que se passa, mas que ninguém consiga falar porque tem medo", critica Joel de Castro.

Passe Curto

Nome Joel Ruben Aparecido Mota de Castro

Clube Sofia Farmer FC

Idade 32 anos (24/03/1985)

Posição Treinador