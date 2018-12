A estrela do Vigorosa é a família

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 19:18 Facebook

Clube portuense distingue-se pelo espírito de união e entreajuda. Ganhar não é o objetivo mais importante

O relógio marca 19.30 horas. O Pavilhão do Estrela e Vigorosa Sport, no Porto, já está cheio de miudagem. De um lado da quadra, os bambis treinam os livres de sete metros. Do outro, os infantis saltitam e serpenteiam as sequências montadas pelos treinadores. Ali, entre dribles, remates e cortes, há sempre espaço para mais um sorriso. Para um sorriso e para a presença dos encarregados de educação, sejam pais, tios ou avós. Chegam a conta gotas, e após os habituais "olás", beijos e alguns abraços, os corredores ficam totalmente preenchidos. E se em alguns clubes os pais são um problema para os filhos e até para os treinadores, no Vigorosa representam o oposto. "Cerca de 80% do que se faz neste clube deve-se à ajuda dos encarregados de educação. Em muitos desportos os pais incomodam e as posturas não são as mais corretas. Connosco funciona de forma diferente", explica João Fonseca, que coordena a secção de andebol do Estrela e Vigorosa Sport há nove anos.

Já vão longe os tempos em que os resultados assumiam proporções colossais. Hoje em dia, o Vigorosa ganha mais do que perde, e isso personifica, de certa forma, o bom trabalho que está a ser desenvolvido. "Ainda me lembro do primeiro jogo de infantis. Perdemos 74-0. Com um começo desses, só podia melhorar. O caminho tem sido feito com muito esforço e dedicação", afirma João Fonseca, realçando que nas idades mais novas os resultados desportivos são a parte menos importante. "É óbvio que todos os treinadores querem ganhar. Mas em crianças com seis, sete ou oito anos isso é o que menos importa. Os momentos aqui passados têm de ser relembrados no futuro como uma experiência positiva".

Vários dos jovens do Vigorosa começaram por praticar outras modalidades - futebol, râguebi e voleibol, por exemplo -, mas faltava-lhes experiência competitiva, do que é sentir o desporto de forma efetiva. E é aí que este clube portuense se destaca. Entre portas há um lema seguido à risca: todos têm oportunidades. "Mais ou menos, todos os miúdos convocados têm de jogar. É algo que faz parte da nossa filosofia e todos os treinadores cumprem com esta regra", revelou o coordenador João Fonseca.

A presença na primeira divisão por parte da equipa de juvenis é o garante de ambição para as gerações mais novas. Ao todo, o Vigorosa conta com mais de 90 atletas a praticar andebol, divididos por cinco escalões e sete equipas. Num caminho que se fez caminhando, ainda há outro tanto a percorrer. Para João Fonseca, a ideia é simples: "Quem corre por gosto também se cansa, mas com entrega e compromisso o futuro será bastante promissor".

Estrela e Vigorosa Sport



Fundação: 1924

Sócios: 1000

Atletas na formação: 100

Treinos: Segunda, quarta, quinta e sexta-feira

Horários: das 18h às 21.30h

Mensalidade: dos 17 aos 30 euros