A final four não teria sido igual, mister Lee

Lee Stringfellow. Lembra-se? Nós damos uma ajuda: basquetebolista de 2,04 metros, que jogava a extremo e a poste, que brilhou no F. C. Porto e na Ovarense e que até chegou a representar a seleção portuguesa.

Pois é ele mesmo, nesta foto, a exibir as memórias de uma final four que o marcou em particular. Porquê? Bom, marcar 25 pontos na final, com a Ovarense, já era motivo mais que suficiente. Mas há mais...

"Quando estava no F. C. Porto, ganhámos três Taças de Portugal seguidas. A que me marcou mais foi mesmo a de 1991. Eliminámos o Benfica na meia-final e na altura tínhamos uma grande rivalidade. Além disso, ganhei o prémio de jogador mais valioso daquele torneio", recorda, orgulhoso.

Curiosamente, foi na Ovarense que conquistou o título que lhe falhou no Dragão - o de campeão nacional. "Surpreendente? Para nós não. Tínhamos uma equipa muito forte e uma grande camaradagem. Mas é verdade que o favorito era o F. C. Porto", diz, num português que continua a denotar o sotaque resistente das origens norte-americanas.

Depois, ainda houve as boas memórias da seleção portuguesa, na qual fez sete jogos oficiais. "Não fiz mais porque tive de esperar muito tempo pelos documentos, mas eram sempre momentos agradáveis", explica. Falta dizer que a vida de Lee Stringfellow é agora bem diferente: aos 57 anos, o ex-basquetebolista é nada menos do que massagista de SPA.

Passe Curto

Nome: Lee Alan Stringfellow

Naturalidade: St. Louis (EUA)

Idade: 57 anos (26/01/1961)

Clubes que representou: Anderlecht, Clermont-Ferrand, F. C. Porto, Ovarense, Estrelas da Avenida, Vale de Cambra

Principais títulos: um título nacional, três Taças de Portugal, duas Supertaças