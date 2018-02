A independência com muita neve e pouca fruta

Vasco Samouco Ontem às 20:56 Facebook

O frio de Akron, o sol de Los Angeles, mas, acima de tudo, uma realidade pouco condizente com aquela que deixou em Portugal. São só seis meses que João Moutinho leva de Estados Unidos da América, mas já serviram para alguma coisa. "Tornei-me mais independente. Vim com uma bolsa de estudo, para estudar e jogar futebol e o estilo de vida universitário foi uma experiência completamente diferente", diz o jogador português ao JN.

O facto de ter cruzado o oceano Atlântico "muito mentalizado" para o que ia e de já "falar bem inglês" facilitaram-lhe a integração. Também houve "a hospitalidade de todos", mas há sempre alguma coisa que nem a melhor das preparações consegue evitar. "Só o tempo é que me surpreendeu. Cheguei com sol, mas em outubro já fazia muito frio. Temperaturas negativas, muita neve... Se sabia que ia ser assim? Claro! Mas uma coisa é saber, outra é sentir isso na pele", salienta João Moutinho, entre risos.

Entretanto, Akron, no Ohio, ficou para trás e apareceu-lhe Los Angeles. É no mesmo país, mas parecem tão distantes... "Aqui, está quase sempre sol, é muito melhor (risos)". Mas não é só isso. "Akron é uma cidade pequena, muito baseada na vida universitária. Los Angeles é gigante, tem milhões de habitantes", resume o jogador que passou pela formação do Sporting. Agora, é esperar que a segunda maior cidade americana seja suficientemente grande para ter mais abundância de... fruta. É que em Akron "não havia muita coisa".

Estudos à boleia da bola

Depois de seis meses a fazer vida de universitário, João Moutinho vai emancipar-se de vez. O profissionalismo já lhe bateu à porta, "um bocado inesperadamente", e com a mudança para os Los Angeles FC vêm outras responsabilidade. "Antes, vivia nos dormitórios; agora, vou ter que arranjar casa e viver sozinho", atira o jogador português. Nada, no entanto, que o obrigue a escolher entre o futebol e os estudos. O curso em Gestão é para completar. "Quero continuar a estudar na mesma. Vai ser difícil, mas a entidade que organiza o campeonato da MLS tem parceria com uma universidade e dá para completar o curso online", explica João. Uma realidade bem diferente daquela que deixou para trás: "Em Portugal, seria impossível".



Passe Curto

Nome João Gervásio Bragança Moutinho

Clube Los Angeles FC

Idade 20 anos (12/01/1998)

Posição Defesa