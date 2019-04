A prova que as sereias existem e até dominam o voleibol nacional

Álvaro Gonçalves Hoje às 13:56 Facebook

Tricampeão Leixões é o clube mais bem-sucedido em Portugal. Equipa vai sofrer várias alterações e o treinador está de saída

Figuras da mitologia presentes em lendas que envolvem o mar, as sereias sempre fizeram parte do imaginário de cada um. No entanto, essas nunca ninguém as viu, mas a verdade é que há sereias de carne e osso que têm levado o Leixões a dominar o voleibol feminino em Portugal.

O emblema histórico de Matosinhos é o que soma mais títulos de campeão na modalidade. Ao todo são 18, o dobro de Benfica e Castêlo da Maia, ambos com nove, tendo o último sido conquistado há poucos dias, diante do AVC Famalicão. As sereias do Mar são tricampeãs nacionais, tendo dado início ao percurso vencedor em 2016/17, época em que colocaram um ponto final num jejum de 25 anos. "É um motivo de orgulho. Somos a equipa mais titulada no voleibol feminino e honrámos os pergaminhos do Leixões", afirma Jorge Moreira, presidente do clube que detém o recorde nacional de 11 campeonatos consecutivos nas décadas de 1970 e 1980. "Este título é especial porque foi conquistado num ano muito difícil. Houve muitas lesões e problemas organizativos. É o campeonato da superação", exulta José Chaves, responsável pelo voleibol do Leixões.