Acro Clube da Maia: Acrobacias de luxo no trampolim para o sucesso

Acro Clube da Maia conta com mais de 200 ginastas. Clube regista várias participações internacionais

É hora do treino. Os jovens ginastas mergulham as mãos nos potes de magnésia e dão início às sequências. Aqui, a harmonia e beleza dos movimentos andam sempre de mãos dadas. E já é assim desde 2004. Na verdade, tudo surgiu com a ginástica acrobática, mas, hoje, esta disciplina já não é "filha única" no Acro Clube da Maia. "A evolução tem sido muito boa desde o início. Tivemos a sorte de congregar na nossa génese várias pessoas com conhecimentos técnicos. Começámos com a ginástica acrobática, mas agora temos outras disciplinas, como a ginástica artística, de trampolins e o parkour", disse Manuel Moreira Barros, presidente do Acro Clube da Maia há 12 anos.

A música, num tom bem alto, impõe o ritmo. São mais de três mil metros quadrados de área para treinar e ninguém está parado. Nos mortais, espargatas e cambalhotas percebe-se a união entre todos. E não podia ser de outra forma. As séries exigem o máximo dos ginastas e as conquistas de uns, servem como trampolim na motivação de outros. "A vontade faz com que trabalhem mais e com ela vem o sucesso. É isso que é necessário para se praticar este desporto", começou por dizer Lourenço França, professor no Acro Clube da Maia desde a fundação. Uma opinião partilhada por José Ferreirinha, de 54 anos, também professor no clube. O ano de 2018 foi especial. Tivemos participações em provas como o Campeonato da Europa e os Jogos Olímpicos da Juventude, em Buenos Aires, na Argentina. Dá muito prazer e é muito gratificante quando os resultados aparecem", disse.

Ao todo são mais de 200 ginastas com idades compreendidas entre os três e os 18 anos. Um número que tem vindo a aumentar gradualmente, mas que foi sempre bastante significativo. "Tem sido uma evolução constante, não só ao nível dos resultados desportivos, mas acima de tudo do volume de pessoas a praticar ginástica e da diversidade de modalidades que o clube tem oferecido. Desde a fundação que temos muita adesão. Muitas classes do clube estão fechadas. Não faz sentido, no nosso entender, aumentar o número de atletas e depois não conseguirmos dar a devida atenção a todos", acrescentou João França.

No horizonte, os sonhos estão mais próximos de se tornarem reais. O objetivo é acolher mais jovens e o primeiro passo está dado. "Elaborámos um projeto para novas instalações, que foi executado em parceria com a autarquia da Maia. Já temos o terreno cedido e escolhido para que se consiga edificar um pavilhão. O desejo é que no espaço de seis anos, possamos ter minimamente a estrutura a funcionar", revelou Manuel Moreira.

Fundação: 2/12/2004

Sócios: 300

Atletas na formação: 150

Principais títulos: Campeãs do Mundo 2018 (Rita Ferreira, Bruna Gonçalves e Beatriz Carneiro); Vencedores da Taça do Mundo 2006 (João Maia e Tiago Figueiredo)

Treinos: De segunda-feira a sexta-feira

Horários: das 17h às 21h

Mensalidade: 45 euros