Alexis Ren, a surfista da moda

Da tórrida Califórnia chega-nos Alexis René Glabach ou simplesmente Alexis Ren, a nova musa do surf. Aos 21 anos, Alexis é das surfistas mais seguidas nas redes sociais e as grandes marcas da modalidade já perceberam que o filão é para explorar.

A jovem californiana vive em estado de graça, tendo posado recentemente para a revista Sports Illustrated, onde partilhou alguns dos segredos para a boa forma física. Mas nem sempre foi assim...

"A alimentação é a chave. O teu corpo é o que tu comes", disse, recentemente, Alexis, que passou por um período difícil na adolescência, quando deixou de comer, depois do falecimento da mãe: "Estava deprimida e tinha medo de comer. Felizmente, nessa altura, encontrei as pessoas certas e recuperei. Era um círculo vicioso, pois quanto menos comia mais me sentia pior".

De bem com a vida, Alexis concilia a paixão pelo surf com outras atividades, sendo, ainda, designer de roupas desportivas. "Adoro criar arte, seja com o meu corpo ou com roupas. O foco é tentar ser sexy e desejável. Isso acentua as curvas de qualquer mulher", explica a californiana, deixando-nos sem margem para discordar.

O corpo em movimento é algo que a acompanha desde a infância: "Fui bailarina durante mais de dez anos. Andava de skate e o surf apareceu com naturalidade. O importante é estar ativa, nem que seja a caminhar".

Atualmente, Alexis está solteira e não faltam candidatos, mas há pré-requisitos a cumprir. "Tenho de saber quais são as suas crenças, ideias e inspirações. O que realmente é importante para a vida dessa pessoa", explicou a jovem surfista, que saiu magoada da relação com Jay Alvarrez, surfista, "youtuber" e fotógrafo: "O início foi bom, mas ele começou a ser grosso e só me queria para os negócios dele. Estou melhor assim".

E Alexis segue na crista da onda...

