Alterações às leis do jogo estão a caminho

Álvaro Gonçalves Hoje às 18:46 Facebook

Twitter

Partilhar

A partir de 1 de junho, há regras novas para aumentar o tempo útil de jogo, uniformizar decisões dos árbitros e defender mais o fair-play.

Estão a chegar alterações às leis de jogo no futebol e as próximas competições de seleções, como a Liga das Nações, Copa América e Taça das Nações Africanas, a disputar em junho, serão o espelho das mudanças já aprovadas pelo International Board, órgão que regulamenta as regras do desporto-rei, para a temporada 2019/2020.

A partir de 1 de junho entram em vigor as modificações que têm como principal objetivo tornar o jogo mais célere, aumentar o tempo útil e uniformizar algumas decisões das equipas de arbitragem. Exemplo? Nos casos de mão na bola em lances ofensivos deixa de haver a eterna questão se o ato do atacante foi intencional ou não. A partir da próxima época, se um jogador marcar um golo com a mão, ou se ganhar a posse de bola dessa forma e na sequência da jogada houver golo, o lance é invalidado.