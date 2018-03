Amortecimento máximo nas novas Ride 7

Hoje às 21:23 Facebook

O topo de gama da Skechers veio surpreender e mereceu nota máxima em várias publicações de running. Experimentámos as GoRun Ride 7.

Não será por acaso que a generalidade dos blogues e revistas que se dedicam a testes de produto dão uma nota inédita às Skechers GoRun Ride 7. Alguns vão mesmo aos 10/10. Testámos a última criação da marca e fomos obrigados a admitir que a Skechers deu um salto de gigante.

Ainda que ligeiramente mais pesadas do que outros modelos, mantém-se a leveza. Mas, acima de tudo, notámos um enorme extra no conforto.

As Ride 7 pesam entre 206 (para mulheres) e 260 gramas (homens) e oferecem uma diferença de 6 mm entre a altura do calcanhar e a dos dedos, um quase nada acima de modelos anteriores.

Apresentam uma nova tecnologia de sola (Flightgen) que faz delas as sapatilhas com melhor amortecimento que já testámos. Apesar disso - o amortecimento é tido como um obstáculo à performance - oferecem algum retorno de energia na passada. E ficam completas com a malha em dois tons, bonita, leve e respirável que constitui a parte superior e a língua aumentada que abraça o pé sem se deslocar. Inédito para línguas soltas.

Depois do ligeiro desconforto que um sapato novo causa sempre na primeira vez em que se corre com ele, as Ride 7 transformaram-se nas companheiras perfeitas para qualquer tipo de corrida, curta ou longa, lenta ou mais acelerada. Com a cereja no topo do bolo: o preço imbatível quando comparada com sapatos da mesma gama, 99,95.